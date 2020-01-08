СК Дніпро-1 підписав екс-гравця Динамо

Цуріков перейшов до клубу з Дніпра

Гравцем СК Дніпро-1 став 27-річний Андрій Цуріков, який виступає на позиції лівого захисника.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт з гравцем укладено терміном на 3 роки.

Андрій Цуріков народився 5 жовтня 1992 року у Запоріжжі і є вихованцем місцевої школи Металург. Саме у складі "Металурга" він і починав свою професійну кар’єру.

В період з 2009 по 2013 роки він провів: в УПЛ — 28 матчів, 2 голи, у Першій лізі – 24 матчі, 2 голи, у Кубку України – 5 матчів, 1 гол, у Другій лізі за Металург-2 - 6 матчів, 1 гол, і у першості U-21 – 33 матчі, 3 голи. Далі він перейшов до київського Динамо, за яке виступав протягом двох років: 6 матчів в УПЛ, 2 матчі у Кубку України та 30 матчів, 11 голів в першості U-21.

У 2015 році Цуріков по півроку провів на орендних умовах в УПЛ за запорізький Металург (7 матчів, 1 гол) і ужгородську Говерлу (12 матчів, 1 гол), а завершив сезон 2015/16 у грецький вищій лізі у складі Левадіакосу (9 матчів у чемпіонаті і 1 матч у Кубку Греції).

З 2016 по 2019 роки Цуріков виступав за Олександрію: в УПЛ – 70 матчів, 4 голи, у Кубку України – 2 матчі, у Лізі Європи – 5 матчів і 2 гри у першості U-21.

Минулого літа Андрій Цуріков уклав контракт з чеським клубом Яблонець, але через травму так і не провів жодного офіційного матчу. Загалом, на рівні УПЛ він зіграв 126 матчів і забив 8 м’ячів.

В складі юнацьких і молодіжної збірної України провів 32 матчі і забив 2 м’ячі.

Раніше, захисник Шерифа може перебратися до Олександрії.

Нагадаємо, на першому зборі Олександрія планує зіграти 5 спарингів.