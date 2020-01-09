Ворскла підтвердила підписання Степанюка

Гравець до полтавського клубу перейшов в якості вільного агента

Джерело - ФК Ворскла.

Полтавська Ворскла підписала контракт із 27-річним українським нападником Русланом Степанюком.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Футболіст уклав угоду з Ворсклою в якості вільного агента.

Протягом кар'єри Степанюк виступав за нікопольський Колос, Таврію, алчевську Сталь, Говерлу, Олександрію, Олімпік і Верес.

Останнім клубом українця був казахстанський Жетису, кольори якого він захищав з літа 2018-го по грудень 2019-го року. У 44-х матчах за Жетису Степанюк забив 8 голів.

Орієнтовна вартість футболіста складає €600 тисяч.

Раніше, СК Дніпро-1 підписав екс-гравця Динамо.

Також, захисник Шерифа може перебратися до Олександрії.