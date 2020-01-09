Ворскла підтвердила підписання Степанюка

Джерело - ФК Ворскла.
Полтавська Ворскла підписала контракт із 27-річним українським нападником Русланом Степанюком.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Футболіст уклав угоду з Ворсклою в якості вільного агента.
Протягом кар'єри Степанюк виступав за нікопольський Колос, Таврію, алчевську Сталь, Говерлу, Олександрію, Олімпік і Верес.
Останнім клубом українця був казахстанський Жетису, кольори якого він захищав з літа 2018-го по грудень 2019-го року. У 44-х матчах за Жетису Степанюк забив 8 голів.
Орієнтовна вартість футболіста складає €600 тисяч.
Раніше, СК Дніпро-1 підписав екс-гравця Динамо.
Також, захисник Шерифа може перебратися до Олександрії.