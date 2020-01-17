Манчестер Юнайтед може влітку підписати Кавані

Уругваєць розглядає можливість переходу в англійський клуб

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані може стати гравцем Манчестер Юнайтед наступного літа.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Уругваєць отримає статус вільного агента після закінчення сезону і зацікавлений в переході в англійський клуб. Червоні дияволи давно знаходяться в пошуках забивного форварда і можуть скористатися цією можливістю.

МЮ не зможе дістати 32-річного гравця в січні, тому, що ПСЖ вимагає за нього 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Кавані провів 14 поєдинків у футболці червоно-синіх, відзначившись п'ятьма голами і одним асистом.

Раніше в підписанні нападника також були зацікавлені Атлетіко, Інтер, Челсі і Тоттенгем.