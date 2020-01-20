Мораес мріє грати в європейському ТОП-клубі

Жуніор Мораес прокоментував своє майбутнє

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес хоче пограти у сильному європейському клубі.

Про це розповів сам гравець.

"Є мрія грати в європейському гранді. Я багато для цього працюю. Мої уподобання - Англія, Італія, Іспанія.

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У моєму стилі, як я граю, для нападника італійський чемпіонат, мабуть, найскладніший. Міцний оборонний футбол. А англійська - дуже інтенсивний чемпіонат", - розповів Мораес.

Нагадаємо, нападник Шахтаря підсилить клуб Гармаша.