Шахтар назвав склад на перший збір у Туреччині

Джерело - shakhtar.com.
Сьогодні, 20 січня, Шахтра вирушив на перший етап передсезонної підготовки до Туреччини.
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
Головний тренер гірників Луїш Каштру взяв на збір Белек 28 гравців.
Список футболістів:
Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін
Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Ігор Кирюханцев
Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Дентіньо, Михайло Мудрик, Веллінгтон Нем, Маркіньос Сіпріано, Фернандо
Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сикан, Владислав Вакула
Нагадаємо, нападник Шахтаря підсилить клуб Гармаша.