Шахтар назвав склад на перший збір у Туреччині

Шахтар взяв на збори 28 футболістів

Сьогодні, 20 січня, Шахтра вирушив на перший етап передсезонної підготовки до Туреччини.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Головний тренер гірників Луїш Каштру взяв на збір Белек 28 гравців.

Список футболістів:

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Ігор Кирюханцев

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Дентіньо, Михайло Мудрик, Веллінгтон Нем, Маркіньос Сіпріано, Фернандо

Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сикан, Владислав Вакула

Нагадаємо, нападник Шахтаря підсилить клуб Гармаша.