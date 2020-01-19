Шахтар достроково повернув хавбека з оренди у Португалії

Джерело - Tribuna.com.
Хавбек Шахтаря Фернандо повернувся у клуб після оренди в Спортінгу.
Про це повідомляє A Bola.
20-річний футболіст пропустив тренування португальської команди і відправився в Україну.
За час в Спортінгу Фернандо жодного разу не потрапляв до заявки першої команди на матч. Він забив 1 гол в 6 матчах у складі U-23.
Оренда Фернандо почалася у вересні 2019 го і була розрахована до кінця сезону.
Нагадаємо, Шахтар вийшов із відпустки.
Також, Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу.