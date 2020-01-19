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Шахтар достроково повернув хавбека з оренди у Португалії

Вчора 23:11 271 0
Фернандо повернувся до гірників
Шахтар достроково повернув хавбека з оренди у Португалії
#Шахтар, #Фернандо

Джерело - Tribuna.com.

Хавбек Шахтаря Фернандо повернувся у клуб після оренди в Спортінгу.

Про це повідомляє A Bola.

20-річний футболіст пропустив тренування португальської команди і відправився в Україну.

За час в Спортінгу Фернандо жодного разу не потрапляв до заявки першої команди на матч. Він забив 1 гол в 6 матчах у складі U-23.

Оренда Фернандо почалася у вересні 2019 го і була розрахована до кінця сезону.

Нагадаємо, Шахтар вийшов із відпустки.

Також, Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу.

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