Шахтар достроково повернув хавбека з оренди у Португалії

Фернандо повернувся до гірників

Хавбек Шахтаря Фернандо повернувся у клуб після оренди в Спортінгу.

Про це повідомляє A Bola.

20-річний футболіст пропустив тренування португальської команди і відправився в Україну.

За час в Спортінгу Фернандо жодного разу не потрапляв до заявки першої команди на матч. Він забив 1 гол в 6 матчах у складі U-23.

Оренда Фернандо почалася у вересні 2019 го і була розрахована до кінця сезону.

Нагадаємо, Шахтар вийшов із відпустки.

Також, Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу.