Голанд оформив хет-трик у дебютному матчі за Боруссію

Ерлінг Голанд продемонстрував неймовірну результативність у дебютному матчі за дортмундську Боруссію

Джерело - Чемпіон.

Новачок дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд у першому своєму матчі за Боруссію відзначився хет-триком.

Нападник вийшов на поле на 56-й хвилині матчу проти Аугсбурга замість Лукаса Піщека при рахунку 1:3. Вже через три хвилини Голанд зміг забити свій перший гол, після пасу Санчо.

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На 71-й хвилині норвежець оформив дубль, а ще через 10 хвилин зміг оформити хет-трик.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

18 січня, 18 тур

Аугсбург - Боруссія Д 3:5 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Нідерлехнер, 2:0 – 46 Ріхтер, 2:1 – 49 Брандт, 3:1 - 55 Нідерлехнер, 3:2 – 59 Голланд, 3:3 – 61 Санчо, 3:4, - 70 Голанд, 3:5 – 79 Голанд

Нагадаємо, ФІФА зобов’язала Боруссію виплатити платіж солідарності за трансфер Ярмоленка.