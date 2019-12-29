Джерело - Чемпіон.
Норвезький нападник Ред Булл Зальцбург Ерлінг Голанд став гравцем дортмундської Боруссії.
Про це повідомляє Twitter німецької команди.
Контракт розрахований до 2024 року.
Borussia Dortmund verpflichtet Erling Haaland. #Haaland2024 pic.twitter.com/NOHt7l7bgL— Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019
Футболіст приєднається до Боруссії 3. січня і відправиться на тренувальний збір до Іспанії на наступний день.
За інформацією Kicker, сума трансферу склала 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, Інтер бажає купити півзахисника Боруссії.