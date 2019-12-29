Контракт розрахований до 2024 року

Джерело - Чемпіон.

Норвезький нападник Ред Булл Зальцбург Ерлінг Голанд став гравцем дортмундської Боруссії.

Про це повідомляє Twitter німецької команди.

Контракт розрахований до 2024 року.

Футболіст приєднається до Боруссії 3. січня і відправиться на тренувальний збір до Іспанії на наступний день.

За інформацією Kicker, сума трансферу склала 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, Інтер бажає купити півзахисника Боруссії.