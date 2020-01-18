Гнабрі тренується в загальній групі Баварії

Джерело - Чемпіон.
Після проблем з ахілловим сухожиллям, що виникли під час збору в Досі, вінгер Баварії Серж Гнабрі знову повернувся до тренувань в загальній групі.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
⚽ @SergeGnabry ist zurück im Mannschaftstraining!— FC Bayern München (@FCBayern) January 16, 2020
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24-річний німець від початку і до кінця відпрацював півторагодинне заняття, продемонструвавши звичну швидкість і точність передач. У заключній двохсторонці вінгер був в числі найактивніших.
Нагадаємо, Баварія бажає за 25 млн євро купити захисника Шахтаря.
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