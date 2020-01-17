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Сікорський: Коли Шевченко з Усиком їздили в Росію - такого хайпу не було

Сьогодні 21:34 1000 0
Ігор Сікорський прокоментував розірвання контракту із Агробізнесом
Сікорський: Коли Шевченко з Усиком їздили в Росію - такого хайпу не було
#Сікорський, #Агробізнес

Джерело - sportarena.com.

Екс-гравець Агробізнесу Ігор Сікорський вказав на не справедливе відношення до нього зі сторони клубу.

Про це розповів сам гравець.

"Дійсно їздив до Пітера на чотири дні на запрошення родичів. Навіть припустити не міг, у що мені це вилляється. Якби я знав, що через цю поїздки навколо мого імені буде стільки шуму, а клуб захоче розірвати контракт, то про цю поїздку я б і не замислювався. Це викликало у мене шок.

Коли Андрій Шевченко під час війни з Росією відвідав хокейний матч в Пітері, це не викликало настільки бурхливу реакцію у української спільноти, не було такого хайпа. Чому? Усик провів свій бій в Росії, але він як і раніше є бажаним героєм багатьох українських ЗМІ", - розповів Сікорський.

Нагадаємо, клуб Першої ліги розірвав контракт з нападником через поїздку до Росії.

Раніше, Ломаченко відповів на критику після публікації ролика з російським спецназом.

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