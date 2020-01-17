Екс-голкіпер Шахтаря може перейти до Карпат

Джерело - Tribuna.com.
Український воротар Антон Каніболоцький може стати гравцем львівських Карпат.
Про це повідомляє Sport Arena.
Гравець вже прибув в розташування львівської команди.
Каніболоцький з літа перебуває в статусі вільного агента. Останнім його клубом був польський Медзев.
В УПЛ гравець виступав за Дніпро, Кривбас і Шахтар.
Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.
Нагадаємо, збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди.