Екс-голкіпер Шахтаря може перейти до Карпат

Каніболоцький прибув у розташування Карпат

Український воротар Антон Каніболоцький може стати гравцем львівських Карпат.

Про це повідомляє Sport Arena.

Гравець вже прибув в розташування львівської команди.

Каніболоцький з літа перебуває в статусі вільного агента. Останнім його клубом був польський Медзев.

В УПЛ гравець виступав за Дніпро, Кривбас і Шахтар.

Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.

Нагадаємо, збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди.