Дніпро-1 підпише екс-гравця ФК Львів

Джерело - fcdnipro.com.
Дніпро-1 близький до підписання контракту з 24-річним правим захисником португальського Ешторіла Лукасом Тейлором.
Про це повідомляє fcdnipro.com.
Сторонам залишилось узгодити деталі контракту.
У минулому сезоні гравець виступав за ФК Львів, за який провів 7 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.
У липні 2019-го року Лукас перейшов в португальський Ешторіл у якості вільного агента, за який провів 6 матчів у всіх турнірах.
Нагадаємо, Ворскла підтвердила підписання Степанюка.
Раніше, СК Дніпро-1 підписав екс-гравця Динамо.