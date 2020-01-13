Дніпро-1 підпише екс-гравця ФК Львів

Лукас Тейлор повернеться в УПЛ

Дніпро-1 близький до підписання контракту з 24-річним правим захисником португальського Ешторіла Лукасом Тейлором.

Про це повідомляє fcdnipro.com.

Сторонам залишилось узгодити деталі контракту.

У минулому сезоні гравець виступав за ФК Львів, за який провів 7 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.

У липні 2019-го року Лукас перейшов в португальський Ешторіл у якості вільного агента, за який провів 6 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Ворскла підтвердила підписання Степанюка.

Раніше, СК Дніпро-1 підписав екс-гравця Динамо.