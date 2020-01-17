Карпати покинув португальський нападник

Джерело - fckarpaty.com.
Карпати попрощалися з португальським нападником Крістіаном Понде.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Дію контракту було припинено за обопільною згодою сторін.
Вихованець лісабонського Спортінга приєднався до "зелено-білих" на початку вересня 2018 року, провівши за львівську команду 38 матчів і забивши 9 голів.
Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.
Нагадаємо, збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди.