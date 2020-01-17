Карпати покинув португальський нападник

Карпати починають залишати гравці

Карпати попрощалися з португальським нападником Крістіаном Понде.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Дію контракту було припинено за обопільною згодою сторін.

Вихованець лісабонського Спортінга приєднався до "зелено-білих" на початку вересня 2018 року, провівши за львівську команду 38 матчів і забивши 9 голів.

Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.

Нагадаємо, збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди.