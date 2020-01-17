Аталанта викупила Сапату у Сампдорії

Умови угоди не розголошуються

Аталанта викупила у Сампдорії нападника Дувана Сапати.

Про це повідомляє прес-служба Аталанти.

Раніше футболіст виступав за команду Гасперіні на правах оренди. Умови угоди не розголошуються.

Сапата виступає за Аталанту з 2018 року, раніше він грав за Наполі та Удінезе, а до переїзду в Італію захищав кольори Америки та Естудіантеса. До збірної Колумбії гравець викликається з 2017 року.

У минулому сезоні Дуван з 23 голами в активі посів друге місце в списку найкращих бомбардирів італійської Серії А, випередивши Роналду, Мертенса та Іммобіле, але поступившись Квальяреллі. У поточному сезоні 28-річний форвард забив 6 м'ячів та віддав 2 гольові паси у 9 матчах Серії А.

Раніше, фанати Фіорентини грубо образили тренера Аталанти.

Нагадаємо, Інтер і Аталанта зіграли внічию у 19 турі Серії А.