Колос переглядає гравця Зорі

Литвин відправився на збір з ковалівцями

На перегляді в Колосі знаходиться центральний захисник Зорі Дмитро Литвин.

23-річний футболіст вирушив з командою Руслана Костишина на турецький збір.

Офіційно Колос про інтерес до гравця, не повідомляв, проте Дмитро вже встиг засвітитися на фотографіях зі зборів.

Переглянути цей допис в Instagram Dream team сьогоднішнього першого тренувального дня👌🏻 Допис, поширений ФК «Колос» Ковалівка (@fckoloskovalivka) 15 Січ 2020 р. о 10:54 PST

Литвин став гравцем Зорі в січні 2018, однак в нинішньому сезоні ще жодного разу на поле не виходив. Його контракт з Зорею закінчується в кінці 2020 року.

Нагадаємо, Колос підсилився екс-гравцем Динамо.

Раніше, Богданов перейшов у Колос.