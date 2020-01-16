 Колос переглядає гравця Зорі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Бєсєдін може отримати чотири роки дискваліфікації
Вчора 17:09 3080
Українець Михайлюк провів найкращий матч у кар'єрі НБА
Сьогодні 06:58 604
Ястремська перемогла Векич у чвертьфіналі турніру в Австралії
Сьогодні 04:56 2209
Гармаш дебютував за Різеспор у Кубку Туреччини
Вчора 21:57 1304
УЄФА назвала команду 2019 року за версією уболівальників
Вчора 19:16 1125
Арум анонсував бій Ломаченко - Лопес
Вчора 17:45 2696 1
Джима фінішувала у ТОП-30 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу
Вчора 16:48 3886 2
Кубок світу. Чоловіки. Спринт 10 км. Онлайн-трансляція LIVE
Вчора 16:16 966
Українські біатлоністи виграли бронзу на Кубку IBU
Вчора 14:36 1617
Суперфан Парамон прийшов до тями у реанімації лікарні
Вчора 14:08 1359
Блоги
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець Valeriy Ruchka
14.01.2020 15:12 620
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:17 3552 6
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:00 2828 1
​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року
​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року Valeriy Ruchka
14.01.2020 11:30 594
Петряк забив курйозний гол за МОЛ Фехервар
Петряк забив курйозний гол за МОЛ Фехервар Valeriy Ruchka
14.01.2020 10:11 668
Син Мессі забив перший гол за Барселону
Син Мессі забив перший гол за Барселону Valeriy Ruchka
13.01.2020 19:55 2162 1
Фуркад захопив вершину. Біатлонні підсумки від Старгород Спорт
Фуркад захопив вершину. Біатлонні підсумки від Старгород Спорт Valeriy Ruchka
13.01.2020 18:09 1455 1
Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи?
Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи? Valeriy Ruchka
13.01.2020 15:04 2255
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
13.01.2020 11:52 2370 2
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
13.01.2020 10:45 2413
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого!
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого! Valeriy Ruchka
13.01.2020 10:30 4093 8
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця Valeriy Ruchka
13.01.2020 10:22 2454 3
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі Андрій Твердохліб
12.01.2020 15:55 735
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи Андрій Твердохліб
12.01.2020 15:27 2773
Лунін - ТОП. Феноменальні дії голкіпера збірної України у матчі Кубку Іспанії
Лунін - ТОП. Феноменальні дії голкіпера збірної України у матчі Кубку Іспанії Андрій Твердохліб
12.01.2020 11:47 1995
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:41 ММА Мак-Грегор і Серроне провели першу дуель поглядів 11
10:25 Футбол Колос переглядає гравця Зорі 89
10:10 Футбол Барселона віддала Тодібо у Шальке 166
09:55 Баскетбол Михайлюк допоміг Детройту переграти Бостон, Міннесота програла Індіані. Результати матчів НБА 123
09:40 Футбол Мілан близький до підписання півзахисника Динамо Загреб 355
09:25 Теніс Кіченок вийшла до півфіналу парного розряду турніру у Гобарті 149
09:10 Теніс Завацька перемогла китаянку у кваліфікації Australian Open 255
08:55 Хокей Чикаго знищив Монреаль, Філадельфія здолала Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ 163
08:40 Теніс Визначилася суперниця Ястремської у півфіналі турніру в Австралії 408
08:24 Теніс Лопатецька перемогла Перрен у кваліфікації Australian Open 273
08:08 Футбол Баварія бажає за 25 млн євро купити захисника Шахтаря 1787
07:33 Теніс Костюк програла росіянці у кваліфікації Australian Open 426
06:58 Баскетбол Українець Михайлюк провів найкращий матч у кар'єрі НБА 604
04:56 Теніс Ястремська перемогла Векич у чвертьфіналі турніру в Австралії 2209
00:13 Пряма трансляція Ястремська - Векич: онлайн-трансляція чвертьфіналу в Аделаїді 535
15 Січня 2020
23:58 Футбол ПСЖ розібрався із Монако, Ренн обіграв Нім. Результати матчів Ліги 1 314
23:44 Футбол Манчестер Юнайтед обіграв Вулвергемптон, Кардіфф перестріляв Карлайл. Результати 1/32 фіналу Кубка Англії 270
23:36 Футбол Ювентус знищив Удінезе у Кубку Італії 257
23:28 Блог Легендарний Тотті забив феєричний гол за аматорську команду 604
23:21 Гандбол Данія обіграла Росію, Ісландія поступилася Угорщині. Результати матчів чемпіонату Європи 679
23:09 Футбол Левандовський вказав на інтерес українських клубів 800
23:00 Інше Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція 66468
22:49 Біатлон Підгрушна вказала на перевагу інших команд на Кубку світу 723
22:30 ММА Серроне здивував гонорар Мак-Грегора 394
22:17 Біатлон Україна оголосила склад на чоловічий спринт у Рупольдингу 344

Колос переглядає гравця Зорі

Сьогодні 10:25 89 0
Литвин відправився на збір з ковалівцями
Колос переглядає гравця Зорі
#Зоря, #Литвин

Джерело - UA-футбол.

На перегляді в Колосі знаходиться центральний захисник Зорі Дмитро Литвин.

23-річний футболіст вирушив з командою Руслана Костишина на турецький збір.

Офіційно Колос про інтерес до гравця, не повідомляв, проте Дмитро вже встиг засвітитися на фотографіях зі зборів.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dream team сьогоднішнього першого тренувального дня👌🏻

Допис, поширений ФК «Колос» Ковалівка (@fckoloskovalivka)

Литвин став гравцем Зорі в січні 2018, однак в нинішньому сезоні ще жодного разу на поле не виходив. Його контракт з Зорею закінчується в кінці 2020 року.

Нагадаємо, Колос підсилився екс-гравцем Динамо.

Раніше, Богданов перейшов у Колос.

Коментарі ()