Колос переглядає гравця Зорі

Джерело - UA-футбол.
На перегляді в Колосі знаходиться центральний захисник Зорі Дмитро Литвин.
23-річний футболіст вирушив з командою Руслана Костишина на турецький збір.
Офіційно Колос про інтерес до гравця, не повідомляв, проте Дмитро вже встиг засвітитися на фотографіях зі зборів.
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Литвин став гравцем Зорі в січні 2018, однак в нинішньому сезоні ще жодного разу на поле не виходив. Його контракт з Зорею закінчується в кінці 2020 року.
Нагадаємо, Колос підсилився екс-гравцем Динамо.
Раніше, Богданов перейшов у Колос.