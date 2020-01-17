Олімпік оголосив про оренду півзахисника Динамо

Кравченко півроку проведе у складі Олімпіка

Джерело - ФК Олімпік.

Молодий півзахисник Микита Кравченко, який належить київському Динамо, на правах піврічної оренди приєднався до Олімпіка.

Про це повідомляє сайт донецького клубу.

22-річний універсал київського Динамо Микита Кравченко до кінця сезону 2019/2020 буде виступати за Олімпік на правах оренди. Кравченко перейшов в Динамо влітку 2015 року через Іллічівця (колишня назва Маріуполя).

Дебютував за першу команду біло-синіх 26 квітня 2017 року кубковій грі з Миколаєвом. Дебют в Прем'єр-лізі - 18 квітень 2015 року в грі Іллічівець - Металург (Донецьк). У складі Динамо в Прем'єр-лізі провів 3 матчі.

Микита добре знайомий з Вісенте Гомесом, під керівництвом якого виступав за молодіжну команду Динамо.

Раніше, Олімпік покинуть усі бразильські легіонери.

Нагадаємо, Олімпік підсилився грузинським півзахисником.