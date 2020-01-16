Олімпік покинуть усі бразильські легіонери

Наставник Олімпіка Вісенте Гомес вирішив не працювати із бразильськими півзахисниками Фабіньо, Драман Салі, Луїзом Фернандо і Демір Імером, а також нападником Джеффрі Чарльзом.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Олексій Антонов.

"Всі легіонери, які були при минулому тренері, вони не підійшли. Крім Шахаба, напевно. Ми з усіма попрощалися, і вони покинули розташування команди. Думаю, їх вже не буде в складі. Це була проба, попрацювати з бразильцями. Мабуть, це не наше.

Від нас пішов Гена Пасіч. Так вийшло, що треба було з ним прощатися. А брат його залишився. Вони завжди були разом, але Вісенте не бачив його в складі", - розповів Антонов.