 Олімпік покинуть усі бразильські легіонери | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік покинуть усі бразильські легіонери

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Олімпік покинуть п’ять легіонерів
Олімпік покинуть усі бразильські легіонери
#Олімпік, #УПЛ

Джерело - sport.ua.

Наставник Олімпіка Вісенте Гомес вирішив не працювати із бразильськими півзахисниками Фабіньо, Драман Салі, Луїзом Фернандо і Демір Імером, а також нападником Джеффрі Чарльзом.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Олексій Антонов.

"Всі легіонери, які були при минулому тренері, вони не підійшли. Крім Шахаба, напевно. Ми з усіма попрощалися, і вони покинули розташування команди. Думаю, їх вже не буде в складі. Це була проба, попрацювати з бразильцями. Мабуть, це не наше.

Від нас пішов Гена Пасіч. Так вийшло, що треба було з ним прощатися. А брат його залишився. Вони завжди були разом, але Вісенте не бачив його в складі", - розповів Антонов.

Раніше, Олімпік підсилився грузинським півзахисником.

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