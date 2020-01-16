Олімпік підсилився грузинським півзахисником

Донецький Олімпік підписав контракт із грузинським хавбеком Тимуром Чогадзе.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт з 21-річним футболістом розрахований на 2,5 роки. Гравець буде виступати в Олімпіку під 20 номером.

"У команді дуже хороша атмосфера.

Я вже з усіма познайомився, і одноклубники справили на мене враження дуже відкритих і веселих людей. Не думаю, що у мене виникнуть проблеми з адаптацією в колективі. Зроблю все можливе, щоб виправдати довіру керівництва, тренерського штабу та уболівальників", - розповів Чогадзе.