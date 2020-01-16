Олімпік підсилився грузинським півзахисником

Джерело - olimpik.com.ua.
Донецький Олімпік підписав контракт із грузинським хавбеком Тимуром Чогадзе.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Контракт з 21-річним футболістом розрахований на 2,5 роки. Гравець буде виступати в Олімпіку під 20 номером.
"У команді дуже хороша атмосфера.
Я вже з усіма познайомився, і одноклубники справили на мене враження дуже відкритих і веселих людей. Не думаю, що у мене виникнуть проблеми з адаптацією в колективі. Зроблю все можливе, щоб виправдати довіру керівництва, тренерського штабу та уболівальників", - розповів Чогадзе.
Раніше гравець виступав за Сабуртало, Динамо Батумі, Торпедо Кутаїсі і Руставі.
Нагадаємо, Денисов перейшов у Ротор.