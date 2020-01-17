Челсі побореться з Міланом за Ольмо

Джерело - football.ua.
Челсі націлився на придбання півзахисника загребського Динамо Дані Ольмо.
Про це повідомляє портал Calciomercato.
Лондонський клуб має намір зміцнити атакувальну лінію в січні і спробує підписати іспанського вінгера. Вартість футболіста оцінюється в суму близько 40 млн євро.
Раніше повідомлялося, що переговори з Динамо З по Ольмо почав Мілан.
У поточному сезоні 21-річний гравець провів 22 поєдинки у футболці загребського клубу, відзначившись вісьмома голами і сім'ю асистами.
Чинний контракт Ольмо з Динамо З розрахований до червня 2021 року.
Нагадаємо, Барселона хоче купити таланта Динамо Загреб.