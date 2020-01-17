 Челсі побореться з Міланом за Ольмо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ястремська - Барті: анонс і прогноз на фінал Adelaide International - Premier
Сьогодні 14:41 358
Ястремська встановить особистий рекорд у рейтингу WTA
Сьогодні 13:15 418
Шахтар придбає частку НСК Олімпійського
Сьогодні 13:06 3644 3
Ястремська - Барті: онлайн-трансляція фіналу Adelaide International - Premier. LIVE
Сьогодні 12:34 732
Кіченок вийшла до фіналу парного розряду турніру у Горбарті
Сьогодні 08:54 520
Ястремська перемогла Соболенко і вийшла до фіналу турніру в Австралії
Сьогодні 05:49 1913
Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу
Вчора 20:24 1305
Україна золотим складом виступить в естафеті на Кубку світу
Вчора 19:16 2262
Сівасспор призупинив контракт з Рибалкою
Вчора 18:48 1307
Пулєв анонсував бій із Джошуа
Вчора 18:30 976
Блоги
Маліновський оформив асист у матчі проти Фіорентини
Маліновський оформив асист у матчі проти Фіорентини Valeriy Ruchka
15.01.2020 17:42 2063
Гравця НБА оштрафували на 25 тисяч доларів за те, що він кинув ручку на трибуни
Гравця НБА оштрафували на 25 тисяч доларів за те, що він кинув ручку на трибуни Valeriy Ruchka
15.01.2020 11:52 548
Фанати польської Ягеллонії мільйонами факелів відзначили 100-річчя клубу
Фанати польської Ягеллонії мільйонами факелів відзначили 100-річчя клубу Valeriy Ruchka
15.01.2020 11:36 597
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець Valeriy Ruchka
14.01.2020 15:12 670
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:17 3680 6
Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи?
Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи? Valeriy Ruchka
13.01.2020 15:04 2337
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
13.01.2020 11:52 2444 2
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
13.01.2020 10:45 2472
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого!
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого! Valeriy Ruchka
13.01.2020 10:30 4218 8
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця Valeriy Ruchka
13.01.2020 10:22 2506 3
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:41 Біатлон Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу 130
16:30 Бокс Вайлдер завершить кар’єру у випадку нокауту від Ф’юрі 408
16:14 Футбол Карпати покинув португальський нападник 208
15:54 Футбол Хавбек Львова перейшов до бразильського клубу 199
15:39 Футбол Аталанта викупила Сапату у Сампдорії 157
15:29 Футбол Шахтар: Інформація про придбання або оренду Олімпійського не відповідає дійсності 389
15:25 Футбол Манчестер Юнайтед може влітку підписати Кавані 152
15:20 Пряма трансляція Кубок світу. Жіноча естафета: Онлайн-трансляція. LIVE 2459 1
15:18 Пряма трансляція Реал Мадрид - Севілья: онлайн-трансляція матчу 20 туру Ла-Ліги. LIVE 103
15:09 Футбол Костишин: На перегляді два французи, один був в академії Ліверпуля 242
14:54 Футбол Клуб Першої ліги розірвав контракт з нападником через поїздку до Росії 662
14:41 Теніс Ястремська - Барті: анонс і прогноз на фінал Adelaide International - Premier 358
14:39 Футбол Челсі побореться з Міланом за Ольмо 171
14:23 ММА Мак-Грегор отримає бій-реванш з Хабібом, якщо переможе Серроне 248
14:07 Футбол Олімпік оголосив про оренду півзахисника Динамо 2906
13:51 Футбол Затверджено дати й час початку матчів 19 та 20 турів УПЛ 242
13:32 Футбол Олімпік переміг румунську команду на зборах у Туреччині 211
13:17 Теніс Ястремська - Соболенко: відеоогляд півфінального матчу в Аделаїді 164
13:15 Теніс Ястремська встановить особистий рекорд у рейтингу WTA 418
13:06 Футбол Шахтар придбає частку НСК Олімпійського 3644 3
12:57 Футбол Зоря розірвала контракт із захисником 245
12:41 Автоспорт Мотогонщик перебуває у критичному стані після падіння на ралі Дакар 182
12:34 Пряма трансляція Ястремська - Барті: онлайн-трансляція фіналу Adelaide International - Premier. LIVE 732
12:23 Футбол Всеукраїнське об'єднання тренерів нагородило найкращих наставників 2019 року 291
12:06 Теніс Визначилася суперниця Ястремської у фіналі турніру в Австралії 632

Челсі побореться з Міланом за Ольмо

Сьогодні 14:39 171 0
Сині хочуть підписати іспанського вінгера
Челсі побореться з Міланом за Ольмо
#Челсі, #Мілан

Джерело - football.ua.

Челсі націлився на придбання півзахисника загребського Динамо Дані Ольмо.

Про це повідомляє портал Calciomercato.

Лондонський клуб має намір зміцнити атакувальну лінію в січні і спробує підписати іспанського вінгера. Вартість футболіста оцінюється в суму близько 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що переговори з Динамо З по Ольмо почав Мілан.

У поточному сезоні 21-річний гравець провів 22 поєдинки у футболці загребського клубу, відзначившись вісьмома голами і сім'ю асистами.

Чинний контракт Ольмо з Динамо З розрахований до червня 2021 року.

Нагадаємо, Барселона хоче купити таланта Динамо Загреб.

Коментарі ()