Челсі побореться з Міланом за Ольмо

Сині хочуть підписати іспанського вінгера

Челсі націлився на придбання півзахисника загребського Динамо Дані Ольмо.

Про це повідомляє портал Calciomercato.

Лондонський клуб має намір зміцнити атакувальну лінію в січні і спробує підписати іспанського вінгера. Вартість футболіста оцінюється в суму близько 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що переговори з Динамо З по Ольмо почав Мілан.

У поточному сезоні 21-річний гравець провів 22 поєдинки у футболці загребського клубу, відзначившись вісьмома голами і сім'ю асистами.

Чинний контракт Ольмо з Динамо З розрахований до червня 2021 року.

Нагадаємо, Барселона хоче купити таланта Динамо Загреб.