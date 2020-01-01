Клуб зробив пропозицію по Ольмо

Барселона планує посилити свій склад хавбеком загребського Динамо Дані Ольмо.

Про це повідомляє AS.

Каталонський клуб зробив офіційний запит на трансфер футболіста. Очікується, що за Ольмо доведеться заплатити близько 40 млн євро.

21-річний гравець є вихованцем Барселони, він покинув клуб у 2014-му році.

У цьому сезоні Ольмо провів за Динамо 22 матчі у всіх турнірах, забив 8 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Його контракт розрахований до літа 2021 року.

Раніше, Мілан зацікавився у послугах Ольмо.

Нагадаємо, Анрі може очолити Барселону.