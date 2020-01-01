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Барселона хоче купити таланта Динамо Загреб

Сьогодні 07:46 227 0
Клуб зробив пропозицію по Ольмо
Барселона хоче купити таланта Динамо Загреб
#Ольмо, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Барселона планує посилити свій склад хавбеком загребського Динамо Дані Ольмо.

Про це повідомляє AS.

Каталонський клуб зробив офіційний запит на трансфер футболіста. Очікується, що за Ольмо доведеться заплатити близько 40 млн євро.

21-річний гравець є вихованцем Барселони, він покинув клуб у 2014-му році.

У цьому сезоні Ольмо провів за Динамо 22 матчі у всіх турнірах, забив 8 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Його контракт розрахований до літа 2021 року.

Раніше, Мілан зацікавився у послугах Ольмо.

Нагадаємо, Анрі може очолити Барселону.

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