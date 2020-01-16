Мілан близький до підписання півзахисника Динамо Загреб

Ольмо може змінити клубну прописку

Півзахисник загребського Динамо Дані Ольмо незабаром може перейти до Мілана.

Про це повідомляє Sportske Novosti.

Россонері нібито готові віддати за Ольмо 30 млн євро. Керівництво Динамо Загреб готове прийняти таку пропозицію. Також на переїзд на Сан-Сіро погодився і сам півзахисник синіх. Раніше його активно сватали до Барселони, вихованцем академії якої і є Ольмо.

У сезоні 2019/20 Дані Ольмо провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів.

Раніше, Мілан розгромив СПАЛ у Кубку Італії.

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