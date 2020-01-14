Зоря оголосила список суперників на зборах у Туреччині

Джерело - ФК Зоря.
У рамках підготовки до другої частини сезону луганська Зоря проведе два тренувальні збори в Туреччині.
Під час першого команда проведе чотири спаринги.
22 січня команда зіграє два матчі - проти боснійського Челік і польської Лодзі. 25 січня Зоря проведе зустріч з ще одним польським клубом - Пяст. Сербський Вождовац стане четвертим суперником, матч пройде 29 січня.
Під час другого збору відбудуться ще три зустрічі. 6 лютого суперником стане казахстанський Ордабаси, 10-го - боснійський Железнічар, а 14-го - Торпедо-БелАЗ з Білорусі.
Раніше, Зоря назвала двох потенційних новачків.