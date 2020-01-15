Аталанта із Маліновським поступилася Фіорентині у Кубку Італії

Реслан Маліновський відзначився результативною передачею у Кубку Італії

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина приймала Аталанту в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії.

Матч завершився із перемогою господарів 2:1.

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі та на 67-й хвилині гри віддав результативну передачу на Ілічича.

В 1/4 Фіорентина зіграє з Інтером, який вчора з легкістю пройшов Кальярі - 4:1.

Кубок Італії

1/8 фіналу, 15 січня

Фіорентина – Аталанта 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Кутроне, 1:1 – 67 Ілічич, 2:1 – 84 Лірола

Раніше, Інтер і Аталанта розписали нічию у 19 турі Серії А