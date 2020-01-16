УЄФА хоче реформувати Лігу чемпіонів

Ліга чемпіонів може змінити формат

УЄФА разом з Асоціацією європейських клубів хочуть провести реформу Ліги чемпіонів заради збільшення кількості матчів між найкращими клубами Європи.

Про це повідомляє The Times.

Керівники європейського футболу розглядають три варіанти реформи турніру: зміна формату групового етапу на 8 груп по 6 команд, 6 груп по 6 команд або введення другого групового етапу за участю восьми чвертьфіналістів, в ході якого визначаться півфіналісти турніру.

Зміна формату може сподобатися провідним клубам Європи, оскільки призведе до зростання їх доходів. Водночас проти такої реформи можуть виступити в Англії, тому, що через неї доведеться вносити серйозні зміни в насичений календар внутрішніх змагань. Зокрема, під загрозою може опинитися Кубок англійської ліги.

Раніше, УЄФА назвала команду 2019 року за версією уболівальників.

Нагадаємо, три футболісти УПЛ увійшли у ТОП-50 молодих і перспективних гравців за версією УЄФА