Три футболісти УПЛ увійшли у ТОП-50 молодих і перспективних гравців за версією УЄФА

Джерело - UA-футбол.
Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв, котрий виступає за луганчан на правах оренди з Динамо, а також два футболісти Шахтаря - захисник Додо і хавбек Тете потрапили у ТОП-50 молодих гравців, які можуть проявити себе у 2020 році.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Лєднєв в нинішньому сезоні провів 22 матчі за Зорю, забив 11 голів і зробив 3 результативні передачі. 21-річний півзахисник був визнаний кращим гравцем луганчан в 2019 році.
19-річний Тете зіграв 18 матчів за Шахтар, забив 4 голи. На рахунку 21-річного Додо 17 поєдинків, 2 голи.
Раніше, Додо уникнув додаткового покарання через вилучення у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ, де зустрінеться з Бенфікою.