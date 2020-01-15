УЄФА назвала команду 2019 року за версією уболівальників

Визначилось 11 найкращих футболістів минулого року

Уболівальники визначили найкращих гравців 2019 року на сайті УЄФА.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА

До символічної команди потрапили 5 гравців Ліверпуля, по два з Барселони і Ювентуса та по одному з Манчестер Сіті та Баварії.

Воротар: Аліссон (Ліверпуль).

Захисники: Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд (всі – Ліверпуль), Де Лігт (Ювентус).

Півзахисники: Де Йонг (Барселона), Де Брейне (Манчестер Сіті).

Нападники: Мане (Ліверпуль), Левандовський (Баварія), Роналду (Ювентус), Мессі (Барселона).

Нагадаємо, три футболісти УПЛ увійшли у ТОП-50 молодих і перспективних гравців за версією УЄФА