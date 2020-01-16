Джерело - ua-football.com.
Молодим гравцям слід прагнути потрапити у хороший закордонний клуб.
Про це розповів екс-тренер Динамо та збірної України Олег Блохін.
"Я б хотів порадити молодим гравцям грати в футбол і любити футбол - ось і все.
Актуально: Блохін увесь час канючив, йому все було мало - агент
Воно ж як буває - варто тільки футболістові хоча б трохи отримати хорошу пресу і потрапити в збірну, як він зупиняється в рості. Головне - не задовольнятися досягнутим, а рухатися вперед.
Молодим футболістам варто прагнути потрапити в хороший закордонний клуб і виграти Золотий м'яч. При великому бажанні і максимумі праці все у футболі можливо", - розповів Блохін.
Раніше, Мілевський і Алієв потролили Блохіна.