Блохін увесь час канючив, йому все було мало, - агент

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець і тренер київського Динамо Олег Блохін - дуже непроста та специфічна людина.

Про це Чемпіону розповів футбольний агент Володимир Абрамов, який розпочинав свою діяльність ще в Совінтерспорті.

"Насправді, Блохін – специфічна людина. У нього все викликало алергію. З усіх вимагав гроші. Зокрема у Форвертсі. Можу підняти архів і почитати звіти по його справах, які надсилало "Совінтерспорту" посольство СРСР в Австрії. Вам все відразу стане зрозуміло.

Дивіться: Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція півфіналу Кубка Ліги

У Штайр (древнє австрійське місто, – Чемпіон) Блохіна запрошували через ЦК компартії Австрії. У підсумку в клубі ним залишилися незадоволені – він увесь час канючив, йому увесь час було мало. Та й взагалі, у нього була погана аура", - пригадав Абрамов.

Раніше Абрамов розповів про трансфер Олександра Заварова з Динамо в Ювентус.