Джерело - Чемпіон.
Екс-гравці київського Динамо Артем Мілевський і Олександр Алієв зустрілися в Києві.
Відповідна світлина з'явилася на сторінці агента Олександра Панкова.
Футболісти у пабі Міля сфотографувалися із книгами Олега Блохіна. Ну і не обійшлося без легендарного халата в якому Мілевський прийшов на прес-конференцію колишнього тренера Динамо.
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А «шо» сегодня по людям в «Миля» Beer Shop ?🔥🔝👍🏻💣🇺🇦 Кенты на базе 😂🔥🔞🚀⭐️
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