Джерело - Чемпіон.

Екс-гравці київського Динамо Артем Мілевський і Олександр Алієв зустрілися в Києві.

Відповідна світлина з'явилася на сторінці агента Олександра Панкова.

Футболісти у пабі Міля сфотографувалися із книгами Олега Блохіна. Ну і не обійшлося без легендарного халата в якому Мілевський прийшов на прес-конференцію колишнього тренера Динамо.

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