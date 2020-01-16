 Футболісти Карпат бойкотували тренування | Футбол | Champion.com.ua
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Футболісти Карпат бойкотували тренування

Сьогодні 18:18 508 0
Гравці відмовились виходити на тренування
Футболісти Карпат бойкотували тренування
#Карпати, #УПЛ

Джерело - footboom.com.

Футболісти львівських Карпат бойкотували тренування через заборгованість по зарплаті.

Про це повідомляє Footboom.

Тренування команди на перших зборах не відбулось через бойкот гравців. Футболісти львівського клубу відмовились тренуватись у загальній групі та займались індивідуально. Таке рішення пов'язане із заборгованістю клубу.

Гравці проведуть ще одну зустріч із керівництвом.

Також, клуб досі не оплатив проживання в Туреччині та переліт до узбережжя Середземного моря.

Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.

Нагадаємо, збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди.

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