Футболісти Карпат бойкотували тренування

Гравці відмовились виходити на тренування

Футболісти львівських Карпат бойкотували тренування через заборгованість по зарплаті.

Про це повідомляє Footboom.

Тренування команди на перших зборах не відбулось через бойкот гравців. Футболісти львівського клубу відмовились тренуватись у загальній групі та займались індивідуально. Таке рішення пов'язане із заборгованістю клубу.

Гравці проведуть ще одну зустріч із керівництвом.

Також, клуб досі не оплатив проживання в Туреччині та переліт до узбережжя Середземного моря.

Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.

Нагадаємо, збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди.