Футболісти Карпат бойкотували тренування

Джерело - footboom.com.
Футболісти львівських Карпат бойкотували тренування через заборгованість по зарплаті.
Про це повідомляє Footboom.
Тренування команди на перших зборах не відбулось через бойкот гравців. Футболісти львівського клубу відмовились тренуватись у загальній групі та займались індивідуально. Таке рішення пов'язане із заборгованістю клубу.
Гравці проведуть ще одну зустріч із керівництвом.
Також, клуб досі не оплатив проживання в Туреччині та переліт до узбережжя Середземного моря.
Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.
Нагадаємо, збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди.