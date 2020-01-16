Джерело - zarya-lugansk.com.
Зоря оголосила про підписання атакувального півзахисника Андрейса Циганікса.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Контракт розрахований на 2,5 роки. інші деталі угоди не повідомляються.
У Зорі гравець буде виступати під 97 номером.
22-річний Циганікс виступає за збірну Латвії. Цікаво, що він є родичем ведучого програми Профутбол Ігоря Циганика. Циганікс виступав в Німеччині за Байєр U-19 і другу команду Шальке.
Раніше, Зоря підписала хорватського півзахисника.
Також, Зоря оголосила список суперників на зборах у Туреччині.