Андрейс Циганікс продовжить кар'єру у Зорі

Зоря оголосила про підписання атакувального півзахисника Андрейса Циганікса.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт розрахований на 2,5 роки. інші деталі угоди не повідомляються.

У Зорі гравець буде виступати під 97 номером.

22-річний Циганікс виступає за збірну Латвії. Цікаво, що він є родичем ведучого програми Профутбол Ігоря Циганика. Циганікс виступав в Німеччині за Байєр U-19 і другу команду Шальке.

Раніше, Зоря підписала хорватського півзахисника.

Також, Зоря оголосила список суперників на зборах у Туреччині.