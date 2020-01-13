Зоря може підписати двох гравців

До Зорі прибуло двоє гравців, які близькі до підписання контрактів із командою.

Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.

У розташуванні команди Віктора Скрипника перебуває латвійський атакувальний півзахисник Андрейс Циганікс і бразильський опорний півзахисник Каду.

22-річний Циганікс виступає за збірну Латвії. Цікаво, що він є родичем ведучого програми Профутбол Ігоря Циганика. Циганікс виступав в Німеччині за Байєр U-19 і другу команду Шальке.

23-річний Каду виступав за бразильські клуби Санта-Круз, Парана, Ліненсе. Останньою командою був Санта-Круз з третього дивізіону чемпіонату Бразилії.

Раніше, Шахтар продовжив контракт з найкращим бомбардиром.

Нагадаємо, італійські клуби цікавляться нападником Шахтаря.