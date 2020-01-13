Джерело - zarya-lugansk.com.
До Зорі прибуло двоє гравців, які близькі до підписання контрактів із командою.
Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.
У розташуванні команди Віктора Скрипника перебуває латвійський атакувальний півзахисник Андрейс Циганікс і бразильський опорний півзахисник Каду.
22-річний Циганікс виступає за збірну Латвії. Цікаво, що він є родичем ведучого програми Профутбол Ігоря Циганика. Циганікс виступав в Німеччині за Байєр U-19 і другу команду Шальке.
23-річний Каду виступав за бразильські клуби Санта-Круз, Парана, Ліненсе. Останньою командою був Санта-Круз з третього дивізіону чемпіонату Бразилії.
Раніше, Шахтар продовжив контракт з найкращим бомбардиром.
Нагадаємо, італійські клуби цікавляться нападником Шахтаря.