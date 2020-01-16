Левадія може орендувати захисника Дніпра-1

Сафронов може відправитися до Естонії

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

Захисник Дніпра-1 Олександр Сафронов, швидше за все, відправиться в оренду.

Про це повідомляє Fcdnipro.com.

Дніпровський клуб шукає 20-річному футболістові варіанти з продовженням кар'єри. Левадія - один з основних варіантів. Левадія в сезоні 2019 року став віце-чемпіоном Естонії.

У цьому сезоні Сафронов провів 12 матчів.

Сафронов у 2018 році був в оренді у кропивницькій Зірці, в якій у Першій лізі зіграв 12 матчів. Влітку 2019 року Сафронов у складі збірної України став чемпіоном світу U-20.

Раніше, СК Дніпро-1 підписав екс-гравця Динамо.

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