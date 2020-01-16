 Левадія може орендувати захисника Дніпра-1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Бєсєдін може отримати чотири роки дискваліфікації
Вчора 17:09 3272
Кубок світу. Чоловіки. Спринт 10 км. Онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 11:58 1138
Українець Михайлюк провів найкращий матч у кар'єрі НБА
Сьогодні 06:58 736
Ястремська перемогла Векич у чвертьфіналі турніру в Австралії
Сьогодні 04:56 2385
Гармаш дебютував за Різеспор у Кубку Туреччини
Вчора 21:57 1409
УЄФА назвала команду 2019 року за версією уболівальників
Вчора 19:16 1177
Арум анонсував бій Ломаченко - Лопес
Вчора 17:45 2854 1
Джима фінішувала у ТОП-30 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу
Вчора 16:48 4029 2
Українські біатлоністи виграли бронзу на Кубку IBU
Вчора 14:36 1667
Суперфан Парамон прийшов до тями у реанімації лікарні
Вчора 14:08 1403
Блоги
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець Valeriy Ruchka
14.01.2020 15:12 629
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:17 3587 6
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:00 2892 1
​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року
​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року Valeriy Ruchka
14.01.2020 11:30 601
Петряк забив курйозний гол за МОЛ Фехервар
Петряк забив курйозний гол за МОЛ Фехервар Valeriy Ruchka
14.01.2020 10:11 675
Син Мессі забив перший гол за Барселону
Син Мессі забив перший гол за Барселону Valeriy Ruchka
13.01.2020 19:55 2170 1
Фуркад захопив вершину. Біатлонні підсумки від Старгород Спорт
Фуркад захопив вершину. Біатлонні підсумки від Старгород Спорт Valeriy Ruchka
13.01.2020 18:09 1462 1
Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи?
Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи? Valeriy Ruchka
13.01.2020 15:04 2266
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
13.01.2020 11:52 2380 2
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
13.01.2020 10:45 2421
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого!
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого! Valeriy Ruchka
13.01.2020 10:30 4113 8
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця Valeriy Ruchka
13.01.2020 10:22 2463 3
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі Андрій Твердохліб
12.01.2020 15:55 745
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи Андрій Твердохліб
12.01.2020 15:27 2780
Лунін - ТОП. Феноменальні дії голкіпера збірної України у матчі Кубку Іспанії
Лунін - ТОП. Феноменальні дії голкіпера збірної України у матчі Кубку Іспанії Андрій Твердохліб
12.01.2020 11:47 2002
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:57 Теніс Стаховський програв Табіло у кваліфікації Australian Open 12
12:46 RunNews Кіпчоге відреагував на можливу заборону кросівок Nike 59
12:41 Футбол Рівалдо: Барселона нешанобливо поставилася до Вальверде 260
12:25 Футбол Левадія може орендувати захисника Дніпра-1 239
12:09 Футбол Тоттенгем не зможе підписати екс-гравця Спартака 319
11:58 Пряма трансляція Кубок світу. Чоловіки. Спринт 10 км. Онлайн-трансляція LIVE 1138
11:51 Футбол Наполі підписав півзахисника Сельти 147
11:33 Футбол Маріуполь орендував нападника Шахтаря 399
11:29 RunNews Міжнародна федерація легкої атлетики може заборонити кросівки Nike 374
11:15 Баскетбол Кидок Михайлюка зі своєї половини майданчика потрапив до ТОП-10 дня в НБА 407
10:56 Хокей. УХЛ У матчі УХЛ відбулася масова бійка 295
10:41 ММА Мак-Грегор і Серроне провели першу дуель поглядів 385
10:25 Футбол Колос переглядає гравця Зорі 205
10:10 Футбол Барселона віддала Тодібо у Шальке 250
09:55 Баскетбол Михайлюк допоміг Детройту переграти Бостон, Міннесота програла Індіані. Результати матчів НБА 208
09:40 Футбол Мілан близький до підписання півзахисника Динамо Загреб 460
09:25 Теніс Кіченок вийшла до півфіналу парного розряду турніру у Гобарті 218
09:10 Теніс Завацька перемогла китаянку у кваліфікації Australian Open 356
08:55 Хокей Чикаго знищив Монреаль, Філадельфія здолала Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ 195
08:40 Теніс Визначилася суперниця Ястремської у півфіналі турніру в Австралії 497
08:24 Теніс Лопатецька перемогла Перрен у кваліфікації Australian Open 346
08:08 Футбол Баварія бажає за 25 млн євро купити захисника Шахтаря 2150
07:33 Теніс Костюк програла росіянці у кваліфікації Australian Open 512
06:58 Баскетбол Українець Михайлюк провів найкращий матч у кар'єрі НБА 736
04:56 Теніс Ястремська перемогла Векич у чвертьфіналі турніру в Австралії 2385

Левадія може орендувати захисника Дніпра-1

Сьогодні 12:25 239 0
Сафронов може відправитися до Естонії
Левадія може орендувати захисника Дніпра-1
#Сафронов, #Левадія

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

Захисник Дніпра-1 Олександр Сафронов, швидше за все, відправиться в оренду.

Про це повідомляє Fcdnipro.com.

Дніпровський клуб шукає 20-річному футболістові варіанти з продовженням кар'єри. Левадія - один з основних варіантів. Левадія в сезоні 2019 року став віце-чемпіоном Естонії.

У цьому сезоні Сафронов провів 12 матчів.

Сафронов у 2018 році був в оренді у кропивницькій Зірці, в якій у Першій лізі зіграв 12 матчів. Влітку 2019 року Сафронов у складі збірної України став чемпіоном світу U-20.

Раніше, СК Дніпро-1 підписав екс-гравця Динамо.

Нагадаємо, Ворскла підтвердила підписання Степанюка.

Коментарі ()