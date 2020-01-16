Барселона віддала Тодібо у Шальке

Джерело - football24.ua.
Шальке з Гельзенкірхена оформив перехід із іспанської Барселони оборонця Жана-Клера Тодібо.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Молодий француз гратиме за кобальтових на правах оренди.
Тодібо проведе за Шальке мінімум другу частину сезону 2019/20. Вартість орендної угоди – 1,5 млн євро. Окрім того, гельзенкірхенці отримали право викупу центрбека за 25 млн євро плюс 5 млн бонусами. Якщо Шальке скористається опцією викупу, то Барселона матиме можливість повернути Тодібо за 50+10 млн у євровалюті.
Bienvenue chez les Bleus-Rois, @jctodibo! 🤗#S04 | 🔵⚪️ | #WirLebenDich pic.twitter.com/4205OTfBlD— FC Schalke 04 (@s04) January 15, 2020
У нинішньому сезоні французький оборонець провів за Барселону лише 3 матчі в усіх турнірах.
Нагадаємо, Коутінью може повернутися у Барселону.
Також, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.