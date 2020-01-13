Лунін за крок до переходу з Вальядоліда в Ов'єдо

Голкіпер був відсутній на тренуванні Вальядоліда

Голкіпер збірної України та іспанської клубу Вальядолід Андрій Лунін, права на якого належать Реалу з Мадрида, в січневе трансферне вікно змінить клуб.

Швидше за все, воротар проведе другу частину сезону в Ов'єдо, команді Сегунди, другого іспанського дивізіону. Очікується, що Лунін в новому клубі отримає повноцінну ігрову практику, на відміну від Вальядоліда, де він зіграв лише дві кубкових гри і жодного разу не вийшов на поле в матчах Ла Ліги.

12 січня українець був відсутній на тренуванні Вальядоліда. Голкіпер і його батько з'ясовують останні деталі свого відходу з клубу.

Керівництво клубу розуміє, що Лунін шукає команду, яка гарантує йому ігровий час, і заздалегідь реагує на можливість його ймовірного відходу. Так, Вальядолід вже повернув з оренди свого воротаря Хосе Антоніо Каро.