Димінський готує продаж ФК Карпати

Виконавчий директор Карпат підтвердив інтерес до акцій клубу

Львівський футбольний клуб Карпати планують продати й інтерес до акцій клубу мають як в Україні, так і за її межами.

Про це виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин заявив в інтерв'ю УНН.

“Як відомо, Карпати перебувають на етапі процесу отримання території стадіону Україна в довготривалу оренду на пільгових умовах для створення масштабного інвестиційного проєкту - реконструкції стадіону та спорудження спортивно-відпочинкового комплексу. Реалізація цього бачення має дозволити клубу стати міцним та впевнено дивитися в майбутнє. Звісно, цей задум вимагає вкладення солідних інвестицій. Тож ФК Карпати відкритий для залучення великого бізнесу - як у форматі співучасників проєкту, так і через процес зміни структури власності клубу. Можу підтвердити - інтерес до проєкту справді існує, і не тільки з України. Однак предметно можна буде говорити лише після проведених перемовин із зацікавленими сторонами”, - зазначив Ящишин.

Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.

Нагадаємо, збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди.