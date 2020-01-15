Бетіс оголосив про підписання Родрігеса

Джерело - football.ua.
Півзахисник Америки Гвідо Родрігес перейшов до Бетісу.
Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
Аргентинський хавбек підписав контракт з вердібланкос до червня 2024 року. Сума трансферу, за інформацією ЗМІ, склала близько 9 мільйонів євро.
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Родрігес виступав у складі Америки з 2017 року, перейшовши з Тіхуани. У поточному сезоні 25-річний гравець провів 22 поєдинки, відзначившись трьома голами.
В активі Родрігеса є 9 матчів у складі збірної Аргентини.
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