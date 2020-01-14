Барселона офіційно оголосила про призначення нового головного тренера

Кіке Сетьєн очолив Барселону

Джерело - Чемпіон.

Барселона призначила на посаду головного тренера команди Кіке Сетьєна.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

На цій посаді фахівець замінив Ернесто Вальверде, якого 13 січня відправили у відставку.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

61-річний фахівець підписав контракт з клубом до літа 2022 року. Офіційна презентація Сетьєна в якості тренера Барселони відбудеться 14 січня.

Останнім клубом Сетьєна був Бетіс, який він залишив у кінці минулого сезону.

Раніше, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.