Барселона офіційно оголосила про призначення нового головного тренера

Барселона призначила на посаду головного тренера команди Кіке Сетьєна.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

На цій посаді фахівець замінив Ернесто Вальверде, якого 13 січня відправили у відставку.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf