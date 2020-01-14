Барселона офіційно оголосила про призначення нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Барселона призначила на посаду головного тренера команди Кіке Сетьєна.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
На цій посаді фахівець замінив Ернесто Вальверде, якого 13 січня відправили у відставку.
Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020
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61-річний фахівець підписав контракт з клубом до літа 2022 року. Офіційна презентація Сетьєна в якості тренера Барселони відбудеться 14 січня.
Останнім клубом Сетьєна був Бетіс, який він залишив у кінці минулого сезону.
Раніше, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.