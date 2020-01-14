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Мазяр може очолити польський клуб

Вчора 23:23 179 0
Володимир Мазяр може відновити свою кар’єру
Мазяр може очолити польський клуб
#Мазяр

Джерело - footboom.com.

Колишній головний тренер ФК Львів Володимир Мазяр може незабаром приступити до роботи за кордоном.

Про це повідомляє footboom.com.

В українського наставника є пропозиції від клубів з Польщі та Білорусі.

Актуально: Мазяр прокоментував звільнення з ФК Львів

Раніше Мазяр вже тренував за межами України - з 2017 по 2018 рік він очолював казахстанський Акжайик. Також екс-тренер Львова працював зі Сталлю, Вересом, Рухом і Поліссям.

Нагадаємо, у  кінці жовтня Мазяр був звільнений з поста головного тренера львів'ян через півтора місяця з моменту призначення.

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