Керівництво Львова звільнило Мазяра

Мазяр працював менше двох місяців у Львові

Володимир Мазяр більше не головний тренер Львова.

Про це повідомляє телеканал Футбол 1.

Причиною звільнення стали невдалі результати в прем'єр-лізі.

Під керівництвом 42-річного тренера львівський клуб набрав два очки в шести матчах УПЛ, забивши при цьому один гол. Також клуб вилетів з Кубка України від Миная (0:2).

Рішення про відставку було прийнято після поразки від Десни (1:4) в 12-му турі УПЛ. Результат кубкового матчу вже ні на що не впливав.

Асистент Мазяра Єгіше Мелікян залишився в клубі. Чи стане він новим головним тренером - не уточнюється.

Коуч очолив львів'ян 10 вересня. Львів після 12 турів замикає турнірну таблицю УПЛ.