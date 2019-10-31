У матчі проти Десни перед командою Львів була поставлена ​​задача виграти.

Про це екс-наставник львів'ян Володимир Мазяр заявив в ефірі ТК Футбол.

"У матчі проти Десни була поставлена ​​задача виграти, ми - програли. Програли, можна сказати, по всіх статтях. Але є певні причини.

Ми зіграли вісім матчів. Пенальті, вилучення. Поєдинок з Карпатами, Олександрією. Якщо розібратися, Десна, Зоря, Олександрія - хороші суперники. Ми взяли очки з Зорею, з Карпатами нам не пощастило.

Розійшлися за обопільною згодою сторін. Футболістам Львова бажаю терпіння і удачі. На даний момент взагалі не хочеться думати і говорити про футбол. Останні матчі забрали дуже багато емоцій", - зазначив Мазяр.