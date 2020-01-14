 Кадар – це не рівень київського Динамо – Гецко | Футбол | Champion.com.ua
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Кадар – це не рівень київського Динамо – Гецко
#Кадар, #Динамо

Джерело - ua-football.com.

Динамо слід позбутися захисника Тамаша Кадара.

Про це розповів екс-нападник збірної України Іван Гецко.

"Кадар може повернутись у рідний чемпіонат Угорщини. І слава Богу. Кадар – це не рівень київського Динамо, хоча й грає у національній збірній. Нехай краще помиляється у своїй збірній, ніж в Динамо.

Мабуть, така політика: раз ми їх купуємо за великі гроші, то й повинні ставити в основний склад. Але від цього страждає команда. Адже у нього немає найголовнішого для захисника – швидкості. Звичайно, можна шляхом читання гри, мислення, вибирати правильну позицію, щоб вчасно перекривати атаки. Але і з цим проблеми. Виходить – ні швидкості, ні розуму, ні підстраховки. Так, на тлі Карпат і Львова він виглядає непогано, а ось проти серйозних суперників видно всі вади. Тому, Динамо потрібно скинути зайвий баласт", - розповів Гецко.

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.

Також, Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара.

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