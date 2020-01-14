Барселона представила нового головного тренера

Джерело - sport.ua.
У Барселоні відбулася презентація Кіке Сетьєна в якості нового головного тренера команди.
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
Фахівець підписав контракт з клубом до літа 2022 року. На тренерському містку Сетьєн замінив Ернесто Вальверде.
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Також, 63-річний фахівець вже провів перше тренування на чолі Барселони.
"Навіть у своїх найсміливіших мріях я не міг собі уявити цього", - розповів Сетьєн на презентації.
🤝 IT'S OFFICIAL!— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2020
Welcome, @QSetien! pic.twitter.com/p8YdiU6JOc
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