Барселона представила нового головного тренера

Кіке Сетьєн новий головний тренер Барселони

У Барселоні відбулася презентація Кіке Сетьєна в якості нового головного тренера команди.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Фахівець підписав контракт з клубом до літа 2022 року. На тренерському містку Сетьєн замінив Ернесто Вальверде.

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Також, 63-річний фахівець вже провів перше тренування на чолі Барселони.

"Навіть у своїх найсміливіших мріях я не міг собі уявити цього", - розповів Сетьєн на презентації.

Раніше, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.