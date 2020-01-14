Моурінью визначився із трансферними цілями Тоттенгема

Тоттенгем готує підсилення складу взимку

Тоттенгем хоче підписати двох нападників і півзахисника.

Про це повідомляє The Independent.

Головний тренер команди Жозе Моурінью хотів підсилити команду взимку двома нападниками та півзахисником на заміну Крістіану Еріксену.

Потенційними кандидатами є Кшиштоф Пентекост, Фернандо Льоренте, Крістіана Бентеке і, менш імовірно, Едінсон Кавані. Однак конкретних переговорів поки ні з ким немає.

Нагадаємо, нападника збірної Англії у суботу було прооперовано, тож він ще не скоро зможе допомогти своїй команді.

Раніше Ліверпуль мінімально переграв Тоттенгем.