Моурінью визначився із трансферними цілями Тоттенгема

Джерело - ua.tribuna.com.
Тоттенгем хоче підписати двох нападників і півзахисника.
Про це повідомляє The Independent.
Головний тренер команди Жозе Моурінью хотів підсилити команду взимку двома нападниками та півзахисником на заміну Крістіану Еріксену.
Потенційними кандидатами є Кшиштоф Пентекост, Фернандо Льоренте, Крістіана Бентеке і, менш імовірно, Едінсон Кавані. Однак конкретних переговорів поки ні з ким немає.
Нагадаємо, нападника збірної Англії у суботу було прооперовано, тож він ще не скоро зможе допомогти своїй команді.
Раніше Ліверпуль мінімально переграв Тоттенгем.