 Гравці Карпат можуть відмовитися тренуватися через заборгованість із зарплати | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Барселона офіційно оголосила про призначення нового головного тренера
Сьогодні 06:31 2947
Суперфан Парамон втратив свідомість, повертаючись із роботи. Він у комі
Сьогодні 13:50 574
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 10:39 50053 1
Усі загинули. Уявляєте - всі!. 40 років тому Пахтакор з Ташкенту розбився над небом Дніпропетровщини
Сьогодні 08:16 1481
Збірна України дізналася суперників на Кубку Федерації
Вчора 21:21 990
Динамо виплатило платіж солідарності за трансфер Ярмоленка
Вчора 20:15 2320
Барселона звільнила Вальверде - ЗМІ
Вчора 19:01 1426
Шахтар створить власний телеканал
Вчора 18:16 1397
Помер президент асоціації спортивних журналістів Волобуєв
Вчора 17:47 1066
Лунін може перейти у бельгійський клуб
Вчора 17:18 2095
Блоги
Фуркад захопив вершину. Біатлонні підсумки від Старгород Спорт
Фуркад захопив вершину. Біатлонні підсумки від Старгород Спорт Valeriy Ruchka
Вчора 18:09 1099 1
Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи?
Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи? Valeriy Ruchka
Вчора 15:04 1523
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
Вчора 11:52 1943 2
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
Вчора 10:45 2296
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого!
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого! Valeriy Ruchka
Вчора 10:30 3401 8
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця Valeriy Ruchka
Вчора 10:22 2302 3
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі Андрій Твердохліб
12.01.2020 15:55 670
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи Андрій Твердохліб
12.01.2020 15:27 2660
Лунін - ТОП. Феноменальні дії голкіпера збірної України у матчі Кубку Іспанії
Лунін - ТОП. Феноменальні дії голкіпера збірної України у матчі Кубку Іспанії Андрій Твердохліб
12.01.2020 11:47 1899
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
12.01.2020 10:02 1059
Почекай, ми ще до вас у Мінськ приїдемо, клоун бля. Легендарне інтерв'ю Мілевського
Почекай, ми ще до вас у Мінськ приїдемо, клоун бля. Легендарне інтерв'ю Мілевського Андрій Твердохліб
12.01.2020 09:34 5824
Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті
Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті Андрій Твердохліб
12.01.2020 07:54 4627
Ганебний фол Обамеянга, від якого стає моторошно
Ганебний фол Обамеянга, від якого стає моторошно Андрій Твердохліб
11.01.2020 16:49 2005
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу Андрій Твердохліб
11.01.2020 14:48 2778
Постільна сцена: українські чемпіони взяли участь у відвертій фотосесії
Постільна сцена: українські чемпіони взяли участь у відвертій фотосесії Андрій Твердохліб
11.01.2020 11:35 3625
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:25 ММА Мак-Грегор: Перед боєм із Хабібом я пив 27
14:09 Бокс Український боксер відправитися у Росію за чемпіонським поясом 125
13:51 Футбол Збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди 351
13:50 Футбол Суперфан Парамон втратив свідомість, повертаючись із роботи. Він у комі 574
13:33 Футбол Екс-захисник Динамо зацікавив Мілан 837
13:15 Футбол Гравці Карпат можуть відмовитися тренуватися через заборгованість із зарплати 538
12:57 Футбол Захисник Динамо близький до переходу у клуб МЛС 1487
12:40 Теніс Світоліна забила тривогу перед стартом Ausralian Open 516
12:33 Інше Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція 65704
12:24 Футбол Санжар: У Карпатах є досить значні заборгованості перед гравцями 288
12:17 Блог Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах 1738 1
12:07 Теніс Стаховський переміг словенця у кваліфікації Australian Open 243
12:00 Блог Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ 310 1
11:51 Футбол Ордець: Поїхати на Євро-2020? Надія вмирає останньою 628 1
11:33 Футбол Бобко залишив казахстанський Окжетпес 255
11:30 Блог ​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року 292
11:15 Футбол Стали відомі причини звільнення Вальверде з Барселони 1088
10:57 Теніс Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду турніру у Гобарті 203
10:41 Футбол Барселона очолила список клубів з найвищими доходами 295
10:39 Біатлон Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції 50053 1
10:25 Футбол Ордець: Збірна України сильніша за Росію 982
10:11 Блог Петряк забив курйозний гол за МОЛ Фехервар 310
10:10 Футбол Рома відновила інтерес до хавбека Шахтаря 815
09:55 Футбол Став відомий термін відновлення Ярмоленка від травми 810
09:42 RunNews Як швидко бігуни втрачають фізичну форму? 244 1

Гравці Карпат можуть відмовитися тренуватися через заборгованість із зарплати

Сьогодні 13:15 538 0
Борги складають кілька місяців
Гравці Карпат можуть відмовитися тренуватися через заборгованість із зарплати
#Карпати, #Санжар

Джерело - Tribuna.com.

Львівські Карпати поки не почали підготовку до відновлення сезону УПЛ. 

Про це повідомляє Tribuna.com.

Деякі гравці проходять медогляд, але можуть відмовитися від повноцінних тренувань через великі заборгованості із зарплати.

Борги клубу перед гравцями складають кілька місяців. 

Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.

НагадаємоКарпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці.

Коментарі ()