Гравці Карпат можуть відмовитися тренуватися через заборгованість із зарплати

Борги складають кілька місяців

Львівські Карпати поки не почали підготовку до відновлення сезону УПЛ.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Деякі гравці проходять медогляд, але можуть відмовитися від повноцінних тренувань через великі заборгованості із зарплати.

Борги клубу перед гравцями складають кілька місяців.

Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.

Нагадаємо, Карпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці.