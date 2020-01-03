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Вест Гем підпише конкурента Ярмоленку

Вчора 23:15 176 0
Жедсон Фернандеш може продовжити кар’єру у Вест Гемі
Вест Гем підпише конкурента Ярмоленку
#Вест Гем, #АПЛ

Джерело - sport.ua.

Вест Гем хоче підписати 20-річного правого півзахисника Бенфіки Жедсона Фернандеша.

Про це повідомляє Sky Sports.

Лондонський клуб планує взяти гравця в оренду на 1,5 роки з обов’язковим правом викупу.

У поточному сезоні Фернандеш зіграв за Бенфіку 12 матчів у всіх турнірах та віддав одну результативну передачу.

Орієнтовна вартість футболіста складає 15 млн євро.

Відзначимо, що  на позиції правого півзахисника у Вест Гемі виступає 30-річний український футболіст Андрій Ярмоленко.

Раніше, Вест Гем хоче підписати Габігол.

Нагадаємо, що в 21 турі АПЛ Вест Гем Андрія Ярмоленка розгромив Борнмут.

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