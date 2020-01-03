Вест Гем підпише конкурента Ярмоленку

Джерело - sport.ua.
Вест Гем хоче підписати 20-річного правого півзахисника Бенфіки Жедсона Фернандеша.
Про це повідомляє Sky Sports.
Лондонський клуб планує взяти гравця в оренду на 1,5 роки з обов’язковим правом викупу.
У поточному сезоні Фернандеш зіграв за Бенфіку 12 матчів у всіх турнірах та віддав одну результативну передачу.
Орієнтовна вартість футболіста складає 15 млн євро.
Відзначимо, що на позиції правого півзахисника у Вест Гемі виступає 30-річний український футболіст Андрій Ярмоленко.
Раніше, Вест Гем хоче підписати Габігол.
Нагадаємо, що в 21 турі АПЛ Вест Гем Андрія Ярмоленка розгромив Борнмут.