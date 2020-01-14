Ордець: Збірна України сильніша за Росію

Український захисник порівняв національні команди

У Росії більше сильних команд і вищий ажіотаж навколо футболу, ніж в Україні.

Про це захисник московського Динамо Іван Ордець заявив в інтерв'ю Спорт-Експрес в Росії.

"Хотів би щоб Росія і Україна зіграли на Євро-2020. По-перше, це означало б, що команди, як мінімум, вийшли з групи. А, по-друге, можливо, матч сприяв би нормалізації відносин. Чия збірна сильніша? Українська. А якщо порівняти наші чемпіонати ... То сильніший російський. В Україні на високому рівні лише Шахтар, та київське Динамо. Та й то в останнього в останні два-три роки помітний спад, щось не йде, постійно змінюються тренери. Хлопці, думаю, не встигають навіть перебудуватися, як треба звикати до нових вимог. Хоча на Кубок з Шахтарем вони завжди чудово грають. Шкода, увага до футболу в останні роки знизилася. Стадіони відмінні в Харкові, Києві, Одесі, Львові, але заповнюються трибуни тільки на єврокубкових матчах. Сподіваюся, ситуація зміниться. У Росії більше сильних команд і вищий ажіотаж навколо футболу", - зазначив Ордець.

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