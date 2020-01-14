Екс-захисник Динамо зацікавив Мілан

Драгович може перебратися до Серії А

Джерело - Sport Arena.

Екс-захисник Динамо Александар Драгович, який нині виступає за леверкузенський Баєр, потрапив до сфери інтересів Мілана.

Про це повідомляє spox.com.

Россонері мають намір підсилити лінію оборони за допомогою футболіста збірної Австрії.

Відзначається, що з Драгович вже провів бесіду технічний директор Мілана Паоло Мальдіні. Сума трансферу оцінюється в 10 мільйонів євро.

27-річний Драгович виступав в Україні за Динамо в 2013-16 роках. В цілому австрієць провів в Києві 112 матчів (2 голи).

Нагадаємо, Динамо виплатило платіж солідарності за трансфер Ярмоленка.

Раніше, Динамо підтвердило оренду Сідклея у Корінтіанс.