Де Пена хоче виграти із Динамо Кубок України

Джерело - footballhub.com.uа.
Уругвайський вінгер київського Динамо Карлос де Пена назвав цілі клубу на другу половину сезону.
Про це розповів сам гравець.
"Ми маємо перемагати в кожній грі, в тому числі обігрувати і головних конкурентів. Зараз маємо сконцентруватися на тренувальних зборах і готуватися до наступного відрізка сезону.
Нам треба перемагати в Кубку України, а також фінішувати якомога вище у Прем’єр-Лізі. Це найголовніші завдання на цей час. Звісно, ми завершили виступи в Лізі Європи, але тепер маємо налаштовуватися тільки на перемоги і виграти Кубок України", - розповів де Пена.
Нагадаємо, Динамо виплатило платіж солідарності за трансфер Ярмоленка.
Раніше, Динамо підтвердило оренду Сідклея у Корінтіанс.