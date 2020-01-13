Де Пена хоче виграти із Динамо Кубок України

Уругвайський вінгер київського Динамо Карлос де Пена назвав цілі клубу на другу половину сезону.

Про це розповів сам гравець.

"Ми маємо перемагати в кожній грі, в тому числі обігрувати і головних конкурентів. Зараз маємо сконцентруватися на тренувальних зборах і готуватися до наступного відрізка сезону.

Нам треба перемагати в Кубку України, а також фінішувати якомога вище у Прем’єр-Лізі. Це найголовніші завдання на цей час. Звісно, ми завершили виступи в Лізі Європи, але тепер маємо налаштовуватися тільки на перемоги і виграти Кубок України", - розповів де Пена.