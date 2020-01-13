Барселона звільнила Вальверде - ЗМІ

Джерело - xsport.ua.
Барселона розірвала контракт із головним тренером Ернесто Вальверде.
Про це повідомляє Onda Cero.
Таке рішення було прийнято після розмови між президентом Барселони Жозепом Бартомеу і наставником на базі клубу.
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Вальверде буде звільнений у найближчі дні.
Іспанський спеціаліст тренував Барселону з липня 2017 року.
Нагадаємо, Реал зрівнявся з Барселоною за кількістю виграних трофеїв.
Раніше повідомлялося, що Хаві влітку очолить Барселону.